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Altekma, Spor Toto'yu 3-0 Yenerek Durumu Eşitledi

Altekma, SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti ve durumu 1-1'e getirdi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:41
Altekma, Spor Toto'yu 3-0 Yenerek Durumu Eşitledi

Altekma, Spor Toto'yu 3-0 Yenerek Durumu Eşitledi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı kapsamında gerçekleşen ikinci maçta Altekma, evinde Spor Toto takımını net bir skorla 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte, iki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik maçları oynamaya hak kazanacağı seride durum 1-1 oldu. Altekma'nın kazancı, serinin heyecanını artırırken, iki takım arasındaki rekabet de devam ediyor.

Üçüncü karşılaşma ise 11 Nisan Cuma günü gerçekleşecek. Taraftarlar, bu heyecan dolu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

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