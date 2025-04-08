Altekma, Spor Toto'yu 3-0 Yenerek Durumu Eşitledi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı kapsamında gerçekleşen ikinci maçta Altekma, evinde Spor Toto takımını net bir skorla 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte, iki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik maçları oynamaya hak kazanacağı seride durum 1-1 oldu. Altekma'nın kazancı, serinin heyecanını artırırken, iki takım arasındaki rekabet de devam ediyor.

Üçüncü karşılaşma ise 11 Nisan Cuma günü gerçekleşecek. Taraftarlar, bu heyecan dolu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.