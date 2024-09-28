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AltılıGanyan.com'un Ankara Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

AltılıGanyan.com, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda tanıtım toplantısı düzenleyerek at yarışı sektörüne yenilik getireceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:15
AltılıGanyan.com'un Ankara Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

AltılıGanyan.com Tanıtım Toplantısı Ankara'da Yapıldı

At yarışı sektörünü büyütme ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler sunma amacıyla yola çıkan AltılıGanyan.com, Haziran 2024'te yayın hayatına başlayacak. Bugün Ankara'daki 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile hedeflerini açıkladı.

Önceki Tanıtım İstanbul'da Yapıldı

Daha önce İstanbul'un Veliefendi Hipodromu'nda tanıtılan platform, bu sefer Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel Müdür Enis Yazırlıoğlu, konuşmasında atların Türk kültüründeki yerine vurgu yaptı.

Dijital Bayiler ve Avantajlı Kampanyalar

Yazırlıoğlu, "Dijital bayiler, yarışseverlerin hizmetine 2024 yılının başında TJK izniyle sunulacak. 5 Haziran'da yayın hayatımıza başladık. 20 yıllık bir spor bahis deneyimine sahip olan Bilyoner'in kardeş şirketiyiz. Farklı bir bakış açısıyla uzman bir yazar kadrosu oluşturduk ve kullanıcılarımıza avantajlı kampanyalar sunmayı hedefliyoruz." diye belirtti.

Gelecek Sponsorluklar

Yazırlıoğlu, AltılıGanyan.com'un farklı hipodromlarda yarış sponsorluğuna devam edeceğini de sözlerine ekledi. "Çok yakında Adana hipodromunda olacağız. Ayrıca Anadolu şehirlerinde de sponsorluklarımız sürecek. Bu tür destekler, atçılığa ve yetiştiriciliğe katkıda bulunuyor," ifadelerini kullandı.

AltılıGanyan.com Koşusu'nu Mon Coeur Kazandı

Ankara'da yapılan AltılıGanyan.com Koşusu'nu, jokeyi Ercan Çankaya ile Mon Coeur kazandı. Sahibinin Bilge Heper olduğu Mon Coeur, 3 ve üstü yaş safkan İngiliz taylarının katıldığı, 2.000 metre kum mesafeli yarışı 2:10.46’lık derecesiyle kazandı. Yarış sonunda Heper'e, AltılıGanyan.com Kupası Enis Yazırlıoğlu tarafından takdim edildi.

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle...

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle Haziran 2024'te yayın hayatına başlayan AltılıGanyan.com'un tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. AltılıGanyan.com Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu programa katılarak konuşma yaptı.

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle...

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle Haziran 2024'te yayın hayatına başlayan AltılıGanyan.com'un tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. AltılıGanyan.com Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu programa katılarak konuşma yaptı.

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle...

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle Haziran 2024'te yayın hayatına başlayan AltılıGanyan.com'un tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. AltılıGanyan.com Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu programa katılarak konuşma yaptı.

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle...

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle Haziran 2024'te yayın hayatına başlayan AltılıGanyan.com'un tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. AltılıGanyan.com Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu programa katılarak konuşma yaptı.

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle...

At yarışı sektörünü büyütmek ve kullanıcılara daha eğlenceli deneyimler yaşatmak hedefleriyle Haziran 2024'te yayın hayatına başlayan AltılıGanyan.com'un tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. AltılıGanyan.com Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu programa katılarak konuşma yaptı.

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