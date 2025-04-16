Altınordu'da Yeni Dönem: Namet Ateş Teknik Direktör Oldu

Altınordu'nun Yeni Teknik Direktörü: Namet Ateş

Nesine 2. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktörlük görevine Namet Ateş getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, namı diğer futbol akademisinin eski bir yüzü olan Ateş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Namet Ateş ve Ekibi Hazır

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan görüşmede, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Ateş'in ekibi de şekillendi. Ateş'in yardımcı antrenörü Serhat Galimane ve kaleci antrenörü Ercüment Kurt olarak atandı.

Başkan Özkan'dan Değerlendirme

Özkan, mevcut durumda ligin son bölümünde istenen sonuçları alamadıklarını ve bu nedenle kan değişikliğine gitmek zorunda olduklarını ifade etti. Özgüven ile dolu bir iletişim kurarak, "Ligde kalan 2 maçımız var. Play-off'lara da kaldık diyebilirim. Play-off maçlarında da Namet Ateş ve ekibine güveniyorum," dedi.

Namet Ateş'in Mesajı

Namet Ateş ise yeni görevi ile ilgili, "Takımımızın başarısı için ekibimiz ve futbolcularımızla çok çalışacağız. Takımımıza inanıyor ve güveniyorum. Bu saatten sonra başarılı olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Ayrılan İsimler

Altınordu, önceki teknik direktör Ersan Parlatan, A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz ve A Takım Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ile yollarını ayırmıştı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlüğe Namet Ateş (solda) getirildi. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan (sağda) ve Ateş, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde anlaşma sonrası fotoğraf çektirdi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlüğe Namet Ateş (solda) getirildi. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan (sağda) ve Ateş, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde anlaşma sonrası fotoğraf çektirdi.