Altınordu'nun Galibiyetleri Deplasmanda — TFF 2. Lig Beyaz Grup

Altınordu'nun galibiyetleri deplasmanda

Altınordu, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta elde ettiği iki galibiyeti de deplasman maçlarında aldı. İzmir temsilcisi, zorlu bir lig maratonunda kritik puan arayışını sürdürüyor.

Sezon özeti

Altınordu, sezonun ilk 15 haftasında galibiyetle tanışamadı; bu süreçte 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. İlk galibiyetini 16. haftada deplasmanda oynadığı Bucaspor 1928 karşılaşmasında aldı. Bir sonraki hafta iç sahada Kepezspor ile oynanan mücadele 2-2 sona erdi ve galibiyet son anda kaçtı.

Devrenin son maçında Bursa temsilcisi İnegölspor karşısında deplasmanda 3-1 mağlup olan Altınordu, ikinci yarı öncesi hayal kırıklığı yaşadı. İkinci devreye yapılan takviyelerle umutlanan ekip, dış sahada Erbaaspor karşısında 1-0 kazanarak sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Böylece Altınordu, ligde oynadığı 19 maçta aldığı 2 galibiyetin tamamını deplasmanda kazanmış oldu.

Ligde son durum ve hedefler

Son haftalarda formunu yükselten Altınordu, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak olası 12 puandan 7 puan topladı. Bu sonuçlarla puanını 12'ye yükselten İzmir ekibi, ligde kalma umutlarını artırdı.

Ligde alt sıralar çekişmeli: 17. sırada Bucaspor 1928, 18. sırada Altınordu ve 19. sırada Kepezspor bulunuyor; bu üç takımın da 12'şer puanı var. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan 16. sıradaki Karaman FK ise 13 puana sahip.

Altınordu, yükselişini sürdürerek tehlikeli bölgeden bir basamak yukarıda bulunan ve 17 puanı bulunan Beykoz Anadolu'yu yakalamayı hedefliyor.

ALTINORDU, BU SEZON TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA ŞU ANA KADAR KAZANDIĞI İKİ GALİBİYETİ DE DEPLASMAN MAÇLARINDA ELDE ETTİ.