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Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi Yarı Finaline Yükseldi

Alves Kablo, Tiflis'i 12-0 yenerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. Karşılaşma detaylarını keşfedin.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 14:48
Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi Yarı Finaline Yükseldi

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nden Tarihi Zafer

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirilen grup maçlarında büyük bir başarıya imza atan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, son maçında Gürcistan temsilcisi AFC Tiflis'i 12-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Şampiyona İstatistikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eryaman'daki Spor Köyü'nde gerçekleşen maçta, Alves Kablo ilk yarıyı 10-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise 2 gol daha atan ekip, sahadan 12-0 galip ayrılarak grubunu zirvede tamamladı.

Gol Fırtınası

Toplamda 32 gol atan Alves Kablo, grup aşamasında gol yemeden oynadı. İspanyol Real Betis'i 9-0, Alman 1. FSV Mainz 05'i 11-0 gibi etkileyici skorlarla mağlup eden takım, Tiflis karşısındaki gollerini ise şu oyuncuların kaydettiğini duyurdu:

  • Ömer Güleryüz (4 gol)
  • Muhammet Yeğen (2 gol)
  • Fatih Şentürk (2 gol)
  • David Mendes (2 gol)
  • Şeyhmus Erdinç ve Mohcine Chrharh (1 gol)

Yarı Final Karşılaşmaları

Alves Kablo, yarı finalde İtalya'nın Sporting Ampute Futbol takımıyla karşılaşacak. Bu heyecan verici müsabakanın bugün saat 17.00'de başlayacağı bildirildi.

Final Günü

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin final karşılaşması ise Aktepe Stadı'nda yarın gerçekleştirilecektir. Ampute futbolseverler, bu tarihleri kaçırmamak için şimdiden plan yapmalı!

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile AFC Tiflis...

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile AFC Tiflis takımları, Eryaman Spor Köyü'nde karşılaştı. Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü futbolcusu Ömer Güleryüz (10) attığı gol sonrası takım arkadaşı Fatih Şentürk (9) ile sevinç yaşadı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile AFC Tiflis...

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile AFC Tiflis takımları, Eryaman Spor Köyü'nde karşılaştı. Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü futbolcusu Ömer Güleryüz (10) attığı gol sonrası takım arkadaşı Fatih Şentürk (9) ile sevinç yaşadı.

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