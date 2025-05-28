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Alves Kablo Ampute Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde Zirveye Hedefliyor

Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor. Kulüp başkanı, Türk futbolunun gücüne dikkati çekti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 21:50
Alves Kablo Ampute Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde Zirveye Hedefliyor

Alves Kablo Ampute Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi Hedefi

Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, 30 Mayıs Pazar günü başlayacak olan 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde basın toplantısı düzenleyerek hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. Ankara'da bulunan bir otelde gerçekleştirilen organizasyona, Alves Kablo Kulübü Başkanı Hikmet Alabıcak, takımın teknik direktörü Rahmi Özcan ve oyuncular katıldı.

Ev Sahibi Olmaktan Gurur Duyuyoruz

Kulüp Başkanı Alabıcak, turnuvaya ev sahipliğinin kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini ifade etti. Alabıcak, “Başkentimizde böyle görkemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne, dünyanın en iyi ligine sahip bir ülkenin temsilcisi olarak katılıyoruz. Ampute futbol camiasında gerek milli takım düzeyinde gerek kulüp bazında Türk milleti olarak öncüyüz.” dedi.

Hedefimiz Şampiyonluk

Takımın teknik direktörü Rahmi Özcan, Türk ampute futbolunun Avrupa'daki yerini değerlendirirken, “Türkiye, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig olmak üzere 34 takımdan oluşan organizasyon yapısıyla dünyanın en sistemli ligine sahip. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi kupasını kaybettik ancak bu yıl şampiyonluğu yeniden ülkemize kazandırmak istiyoruz. Organizasyonun ülkemizde kalması için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

Futbolcuların Tevazu ile Hedefe Odaklanması

Futbolcu Fatih Şentürk, kulübün vizyonuna dikkat çekerek, “Bu takımın kurulma sürecinde başkanımız, 'Bu işin zirvesi neresi?' diye sormuştu. Şampiyonlar Ligi'ni hedef gösterdik ve bugün buradayız. Başkanımızın vizyonu sayesinde bu seviyeye ulaştık. Özel sektörün böyle projelere desteği çok değerli. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, bu kupayı kazanacağımıza inanıyorum.” dedi.

Diğer bir oyuncu Ömer Güleryüz ise takım ruhuna vurgu yaparak, “Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Turnuva Detayları

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 30 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 1 Haziran Pazar günü Aktepe Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, Ankara'da yarın başlayacak Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi öncesi...

Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, Ankara'da yarın başlayacak Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi öncesi Ankara'daki bir otelde basınla bir araya geldi.

Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, Ankara'da yarın başlayacak Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi öncesi...

Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, Ankara'da yarın başlayacak Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi öncesi Ankara'daki bir otelde basınla bir araya geldi.

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