Amasya'da protokol ile ampute basketbol maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği 22 Haziran Spor Salonu'nda coşkuyla gerçekleştirildi

Amasya’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile protokol üyelerinden oluşan takım arasında anlamlı bir maç düzenlendi.

Karşılaşma 22 Haziran Spor Salonu’nda oynandı; Vali Önder Bakan'ın kaptanlığını yaptığı takım ile sporcular arasındaki mücadele renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Vali Önder Bakan, engelli sporcularla yakından ilgilenerek, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birisi de o ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı hizmetlerdir" sözleriyle etkinliğin önemine dikkat çekti.

