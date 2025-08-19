DOLAR
Amed Sportif 2-2 Erzurumspor FK: Altıparmak "Taraftara veremediğimiz 3 puan" üzüntüsü

Trendyol 1. Lig 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK 2-2 berabere kaldı; Altıparmak taraftara verilemeyen 3 puana üzgün.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 01:37
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mehmet Altıparmak, maç sonrası taraftara 3 puan veremedikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Mehmet Altıparmak'ın değerlendirmesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altıparmak, "Tek üzüntümüz taraftarımıza veremediğimiz 3 puan ama inşallah önümüzdeki hafta bu 3 puanı onlara verip iyi bir seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Altıparmak, taraftarın maçın başından sonuna kadar takımı desteklediğini vurgularken, karşılaşmayı iki devreli bir maç olarak değerlendirdiğini belirtti. "Maçın ilk yarısı istedğimiz şekilde gelişti" diyen Altıparmak, pozisyonları değerlendiremediklerini ve ikinci yarının ilk 15 dakikasında Erzurumspor'un topa daha çok sahip olduğunu aktardı.

Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın 60. dakikasından sonra yavaş yavaş tempo yapmaya başladık. Fernando ile bulduğumuz gol ile 2-1 öne geçtiğimizde aslında bizim istediğimize tam gelmişti ama bir türlü pas trafiğini gerçekleştiremedik. 2-1'i yakaladıktan sonra rakip daha fazla üzerimize gelmeye başladı. Hatalarımızı izleyeceğiz çünkü bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak istiyorsak özellikle içerideki maçların hepsini kazanmamız lazım."

Serkan Özbalta: Oyundan ve disiplinlerinden memnunum

Erzurumspor FK teknik direktörü Serkan Özbalta ise oyuncularının maçı bırakmadığını ve oyun disiplininden asla kopmadıklarını söyledi. Özbalta, "Aldığımız 1 puan bizim için son derece mutluluk verici, ileriye umutla baktırıyor bize" diye konuştu.

Özbalta, önlerinde 36 maç daha olduğunu hatırlatarak, istikrarın önemine vurgu yaptı: "Bu makas uzun bir makas, ileriye doğru istikrarlı bir şekilde taşımalıyız. Aynı oyunu üzerine koyarak, geliştirerek diğer maçlara hazırlanmak zorundayız. Ligin çok çok başındayız, bu köprünün altından çok sular akar."

