Amed Sportif Faaliyetler 0-0 İstanbulspor — Trendyol 1. Lig 11. hafta

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası her iki teknik direktör maçı değerlendirdi; mücadelenin temposu ve kaçan pozisyonlar öne çıktı.

Sinan Kaloğlu'nun değerlendirmesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında statta oluşan atmosferden memnuniyet duyduğunu belirtti. Kaloğlu, "Gerçekten üzgünüz ama beni sevindiren taraf futbolcularımın sonuna kadar iyi mücadele etmesi, maçı istemesi, maçı koparmak için her şeyi yapması." dedi.

Kaloğlu, müsabakanın genelinden şu notları verdi: "Bir tane ciddi pozisyon verdik. Onun dışında ilk yarı çok ciddi bir pozisyon vermedik. Aslında dengeli gitti ilk yarı. İstediğimiz şeyler oldu mu olmadı ama yine de çok net pozisyonlarımız vardı. Gerçekten ilk yarı bence maçı koparabilirdik. Kaçırdığımız 1-2 çok net pozisyon vardı."

Devre arasında yaptıkları değişikliklerin ardından daha öne yaslandıklarını söyleyen Kaloğlu, "Biraz daha oyunu öne doğru yıktık, sonra çok baskılı oynadık. İkinci yarının başından sonuna kadar aslında çocuklar her şeyi denedi. Yani son dakikaya kadar dönen topu aldık. Rakibe çok pozisyon vermedik, kalemize gelemediler. Sağdan, soldan her şeyi denedik, yine inanılmaz goller kaçırdık." ifadelerini kullandı. Kaloğlu, takımının maçtan galibiyet çıkaramamasına üzüldüğünü ancak oyuncuların sonuna kadar mücadele etmesini olumlu bulduğunu vurguladı.

Mustafa Alper Avcı'nın görüşleri

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise karşılaşmadan keyif aldığını söyledi. Avcı, top rakipteyken oyuncularının kurduğu baskıyı öne çıkararak, "Zaman zaman o kazandığımız toplarda, geçişte, hücum hattında çoğalabilme şansımız olsaydı skoru da bulabilirdik ilk yarıda." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, ikinci yarının geçiş oyununa döndüğünü ve her iki takımın da yakaladığı fırsatlara değinerek, "Bugün futbol da taraftar da güzeldi. O yüzden biz oynadığımız oyundan, mücadeleden keyif aldık. Galip gelebilirdik, Amed de galip gelebilirdi ama maçın hakkı beraberlikti. O yüzden kendi adımıza bu maçı bir kayıp olarak değil, bir kazanç olarak görüyoruz." dedi.

Her iki teknik direktör de maçın kaçan goller ve sonuna kadar süren mücadeleyle hatırlanacağını belirtti.

