Amed Sportif Faaliyetler 4-2 Özbelsan Sivasspor: Altıparmak "Oyunumuzu geliştireceğiz"

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri Mehmet Altıparmak ve Osman Zeki Korkmaz değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Altıparmak: Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında geçen hafta son dakikalarda 3 puanı kaçırdıklarını hatırlatarak bu hafta maçın başından sonuna üstün olduklarını söyledi. Altıparmak, kendi oyun sistemlerinde "devamlı golü kovaladıklarını" ifade etti ve "Maçın geneline baktığımızda 4-2 kazandık ama çok daha farklı bir skor çıkabilirdi." değerlendirmesini yaptı.

Skordan ziyade oyundan memnun olduğunu belirten Altıparmak, "Giren ve çıkan bütün oyuncular sahaya yüreğini koydu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İlk galibiyetimizi aldık, bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." dedi. Ayrıca, "Sadece bir maç kazandık ama ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık, bundan sonra oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Eksiklerimiz, yaptığımız hatalar var mı bunları da çok fazla çalışacağız. Oyunun ikinci ve üçüncü bölgesiyle alakalı çalışmalarımızı daha fazla yapacağız. Hak eden bir Amedspor takımı vardı, hak ettik, galip geldik." sözleriyle takımın yol haritasını özetledi.

Osman Zeki Korkmaz: En kötü senaryoyu yaşadık

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, yapılan planlar içerisindeki en kötü senaryoyu yaşadıklarını dile getirdi. Korkmaz, "Sivasspor için özellikle sezon başı çok zor geçecek." dediğini aktararak kadroda belli başlı değişimlere karşın "takımı yarıştıracak kaliteyi henüz sağlayamadıklarını" vurguladı.

Korkmaz, transferler ve kadro düzeniyle ilgili olarak, "Bu transferleri yapmak için, bu değişimi sağlamak için performansından memnun olmadığımız arkadaşlarla vedalaşmamız gerekiyor ama mukavelesi devam eden oyuncular ve uluslararası mukaveleler konusunda bir sıkıntımız var." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Daha önceden beklediğim bir senaryo olduğu için üzgünüm ama çok ümitsiz değilim. İçsel sürecimizi Pendik maçını oynadıktan sonra tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Maç içerisindeki oyun disiplininden kopmanın ağır faturasını ödediklerini söyleyen Korkmaz, rakipteki yedekten gelen oyuncuların kalite farkının belirleyici olduğunu belirtti ve sözlerini, "Maçın aslında üzerine konuşacak çok da bir şey yok." şeklinde tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'ı 4-2 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.