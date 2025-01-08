Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Baysal'dan Cinsiyetçi Söylemlere Sert Tepki

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal'dan Çarpıcı Açıklamalar

Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Burç Baysal, kulübün topluma örnek teşkil ettiğini belirtti. Baysal, Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları müsabaka öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Cinsiyetçi ve Küfredici Söylemlere Geçit Yok

Baysal, Amedspor'un genç bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Tribünlerimizde kadınlar ve çocuklar dahil geniş bir taraftar kitlemiz var. Taraftarlarımız, geçmişte holiganizm içermeyen bir tavır sergiledi. Ancak, cinsiyetçi söylem ve küfür içeren hiçbir taraftarı stadımızda barındırmayacağız. Bu kültürü sonuna kadar sürdüreceğiz. Aksi durumlarda, belki bir ilk olarak, stadımızı kapatma kararı alabiliriz. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz,” dedi.

Ankaragücü Maçına Hazırlık

Amedspor'un MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmaya değinen Baysal, "Temaslar çerçevesinde sadece barışın dilini kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Servet Çetin: "Eksiklerimiz Var"

Teknik direktör Servet Çetin, MKE Ankaragücü maçının öneminin farkında olduklarını belirtti. Çetin, "Maça normal bir şekilde yaklaşmayı planlıyoruz. Aşırı konsantrasyon olumsuz etkileyebilir. 3 puan alabileceğimiz bir takım olarak görüyoruz. İçerde etkili oynuyoruz, fakat eksiklerimiz var. Tek hedefimiz tam kadro ile maça çıkmak," dedi.

Çetin, aynı zamanda transfer çalışmalarının devam ettiğini ve gerekli transferlerin yapılacağına vurgu yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Burç Baysal, Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Servet Çetin, genel sekreter Faruk Korkmaz ve basın sözcüsü Bekir Güneş'in katıldığı basın toplantısında Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Burç Baysal, Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Servet Çetin, genel sekreter Faruk Korkmaz ve basın sözcüsü Bekir Güneş'in katıldığı basın toplantısında Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.