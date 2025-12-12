Rıza Kayaalp, Vezirköprülü Güreşçilere Moral Verdi

Grekoromen yıldızından gençlere on-line destek

Rıza Kayaalp, grekoromen stilin önemli isimlerinden biri olarak Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Takımı sporcularıyla on-line ortamda buluştu ve gençlere moral konuşması yaptı.

Görüşmede takımın küçük sporcularından 12 yaşındaki Hamza Fırat Celiloğlu hayalini gerçeğe dönüştürdü; Kayaalp’i karşısında gören Celiloğlu duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Kayaalp de genç sporcunun duygusuna karşılık vererek moral desteğinde bulundu.

Rıza Kayaalp genç güreşçilere yaptığı konuşmada, "Şampiyon olmak istiyorsanız çok çalışmanız lazım" dedi ve sporculara azim öğüdü verdi.

Hamza Fırat Celiloğlu, sevincini paylaşarak Kayaalp’i Vezirköprü’ye davet etti. Görüşmenin ardından güreş takımı sporcuları moral ve destekleri için Rıza Kayaalp’e teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile antrenör Sezai Yılmaz da sporcuların yanında yer aldı.

MİLLİ GÜREŞÇİ VE GREKOROMEN STİLİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN RIZA KAYAALP, VEZİRKÖPRÜ GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ GÜREŞ TAKIMI SPORCULARIYLA ONLİNE ORTAMDA BİR ARAYA GELEREK MORAL KONUŞMASI YAPTI.