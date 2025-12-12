DOLAR
Rıza Kayaalp, Vezirköprülü Güreşçilere Moral Verdi

Rıza Kayaalp, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Takımıyla on-line buluşup gençlere moral verdi; 12 yaşındaki Hamza Fırat Celiloğlu duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:12
Grekoromen yıldızından gençlere on-line destek

Rıza Kayaalp, grekoromen stilin önemli isimlerinden biri olarak Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Takımı sporcularıyla on-line ortamda buluştu ve gençlere moral konuşması yaptı.

Görüşmede takımın küçük sporcularından 12 yaşındaki Hamza Fırat Celiloğlu hayalini gerçeğe dönüştürdü; Kayaalp’i karşısında gören Celiloğlu duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Kayaalp de genç sporcunun duygusuna karşılık vererek moral desteğinde bulundu.

Rıza Kayaalp genç güreşçilere yaptığı konuşmada, "Şampiyon olmak istiyorsanız çok çalışmanız lazım" dedi ve sporculara azim öğüdü verdi.

Hamza Fırat Celiloğlu, sevincini paylaşarak Kayaalp’i Vezirköprü’ye davet etti. Görüşmenin ardından güreş takımı sporcuları moral ve destekleri için Rıza Kayaalp’e teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile antrenör Sezai Yılmaz da sporcuların yanında yer aldı.

