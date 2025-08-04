Amed Sportif Faaliyetler, Dia Saba ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yetenekli orta saha oyuncusu Dia Saba ile kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Saba ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Açıklamada, "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli başarılara imza atacağına inandığımız Dia Saba'ya, Amedspor kariyerinde üstün başarılar diliyoruz. Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Dia Saba’yı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Dia Saba’yı kadrosuna kattı.