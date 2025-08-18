Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig ekibi yeni transferini duyurdu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli futbolcu Emrah Başsan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz."