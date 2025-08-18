DOLAR
Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:36
Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig ekibi yeni transferini duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli futbolcu Emrah Başsan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz."

