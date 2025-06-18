Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Oldu

Amed Sportif Faaliyetler'de Yeni Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmakı atadı. Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Burç Baysal da hazır bulundu.

Baysal, Altıparmak'a olan güvenlerini ifade ederek, "Hedeflerimize ulaşmak ve camiamızın beklentilerini karşılamak için Mehmet Altıparmak'a güvendiğimizi belirtmek isterim," dedi. Ayrıca, geçen sezon stadyum zeminiyle yaşanan olumsuzlukların bu yıl tekrarlanmaması adına büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Baysal, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği'ndeki yetkililere de teşekkür etmek istiyorum. Çalışmalarımız 15 Temmuz’da sona ererek zemin bir ay dinlendirilecek. İlk maça yetişmese bile, ikinci maçımızı stadyumumuzda oynayacağız," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Amed Sportif Faaliyetler takımı 24 Haziran'da Diyarbakır'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak.

Mehmet Altıparmak'ın Hedefleri

Mehmet Altıparmak, Amed Sportif Faaliyetler ile sözleşme imzaladığı için mutluluğunu dile getirirken, 2000’li yıllarda Diyarbakırspor'da oynamış olmasının kendisi için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti. "Diyarbakır'ı ve halkını çok iyi biliyorum, bu sayede halkın bizden ne istediğini de biliyorum," dedi.

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Altıparmak, "Buradayız çünkü şampiyon olmak istiyoruz. 7 şampiyonluğum var, bunlardan 3'ü üst üste olmak üzere bu ligden Süper Lig'e çıkan takımlar. İnşallah sekizinci şampiyonluğumuzu Amedspor'da yaşayacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak (ortada) ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak (ortada) ile anlaştı.