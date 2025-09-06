Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçı Öncesi Salon Antrenmanında
Trendyol 1. Lig • 5. hafta • 14 Eylül Pazar
Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor ile oynayacağı mücadele öncesinde hazırlıklarını salon antrenmanıyla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaptı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşma 14 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.
Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
