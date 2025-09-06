DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.599,33 0,59%

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçı Öncesi Salon Antrenmanında

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor ile oynayacağı maç için Şehmus Özer Tesisleri'nde salon antrenmanı yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:49
Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçı Öncesi Salon Antrenmanında

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçı Öncesi Salon Antrenmanında

Trendyol 1. Lig • 5. hafta • 14 Eylül Pazar

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor ile oynayacağı mücadele öncesinde hazırlıklarını salon antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşma 14 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Trendyol 1. Lig'in beşinci haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor ile karşılaşacak Amed Sportif...

Trendyol 1. Lig'in beşinci haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor ile karşılaşacak Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarını salon antrenmanıyla sürdürdü. Antrenmana İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba da katıldı.

Trendyol 1. Lig'in beşinci haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor ile karşılaşacak Amed Sportif...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Triatlet Berkan Kobal İçin Trafik Protestosu
2
Türkiye, Japonya'yı 3-1 Yenerek Tarihte İlk Kez Finale Yükseldi
3
Dorgeles Nene: Fenerbahçe'ye Transfer Olmak Gurur Verici
4
Abigail Paola Chaves İstanbul'a Geliyor - Fenerbahçe arsaVev Transferi
5
TFF ile RFEF, Dünya Kupası Hazırlıkları İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı
6
Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de Başladı — 58 Sporcu, Los Angeles 2028 Hedefi
7
Gençlerbirliği, Franco Tongya'yı 2+1 Yıllık Sözleşme ile Transfer Etti

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı