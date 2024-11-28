Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Şu Ana Kadar 300 Oyuncu İzledik'

Amed Sportif Faaliyetler'de Yeni Hedefler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in Teknik Direktörü Servet Çetin, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 300 oyuncu izlediklerini söyledi. Çetin, "İstediğimiz oyun tarzına uygun oyuncular alırsak, iyi bir takım oluşur" dedi.

Takımın Geleceği İçin Çalışıyoruz

Kayapınar ilçesindeki Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, takımın hak ettiği yere ulaşması için sıkı bir çalışma içinde olduklarının altını çizen Çetin, futbolcuların azimle mücadele ettiğini ifade etti.

Çetin, "Amacımız takımı hak ettiği yere getirmek. Zor bir görev aldık ama işin açıkçası benim işlerim hep böyle zor olmuştur. Zor iş başararak gelmiştim. Futbolculuk ve antrenörlük hayatımda da böyle olacak" diye belirtti.

Detaylı İncelemeler ile Doğru Tercihler

Takıma yapacakları takviyelerin detaylı incelemeye tabi tutulduğuna dikkat çeken Çetin, "Yaklaşık 300 oyuncu izledik. Amacımız takviye yaptığımız zaman yanılma ihtimalimiz çok az olsun. Net bir oyuncu alalım, yani aldığımız zaman performans alalım. Bu yüzden gerçekten çok fazla zaman harcıyoruz" şeklinde konuştu.

Oyuncu izlerken eski ve son maçlara, savunma ve hücum performanslarına dikkat ettiklerini ekleyen Çetin, "Birkaç takviye ile bu takımın çehresi değişebilir. İstediğimiz oyun tarzına uygun oyuncular alırsak, iyi bir takım oluşur diye düşünüyorum" dedi.

Gelecek İçin Değerlendirme Süreci

Sezonun ilk yarısının sonuna kadar takımdaki tüm oyuncuları değerlendireceklerini belirten Çetin, "Belki hiç kimseyi göndermeyeceğiz. 6-7 maçımız var araya kadar. Bütün arkadaşlarımızı değerlendireceğiz. O anlamda da artık yönetimin işi biraz zor. Allah yardımcıları olsun, onların işi daha zor bizden. Çünkü yüksek maliyetlere kurulmuş bir takım" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.