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Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Ümraniyespor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:40
Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig; Amed Sportif Faaliyetler galibiyete uzandı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Central Hospital Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, Amed'in ev sahipliğinde gerçekleşti ve ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0’lık skorla kazandı.

Amed Sportif Faaliyetler, bu galibiyetle birlikte ligin üst sıralarına tırmanma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Takımın performansı, play-off yarışındaki hedeflerini daha da yakınlaştırdı.

Central Hospital Ümraniyespor ise bu sonuçla zor bir dönem geçirmeye devam ediyor ve ligdeki konumunu korumak adına acil bir toparlanmaya ihtiyaç duyuyor.

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