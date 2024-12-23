Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig; Amed Sportif Faaliyetler galibiyete uzandı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Central Hospital Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, Amed'in ev sahipliğinde gerçekleşti ve ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0’lık skorla kazandı.

Amed Sportif Faaliyetler, bu galibiyetle birlikte ligin üst sıralarına tırmanma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Takımın performansı, play-off yarışındaki hedeflerini daha da yakınlaştırdı.

Central Hospital Ümraniyespor ise bu sonuçla zor bir dönem geçirmeye devam ediyor ve ligdeki konumunu korumak adına acil bir toparlanmaya ihtiyaç duyuyor.