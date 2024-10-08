Ampute Milli Futbol Takımı Hazırlık Sürecinde Testlerden Geçti

Ampute Milli Futbol Takımı Test Sürecini Tamamladı

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, hazırlık süreçleri kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) çeşitli testlerden geçirildi.

Testlerin Detayları

Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası öncesi Kırşehir'de kamp yapan ay-yıldızlı sporcular, KAEÜ Stadı'nda aktif olan merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Uzman Yorumları

SAUTER Yürütücüsü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat, testlerin sporcuların performansını değerlendirmek için büyük önem taşıdığını belirtti. Basat, "Bu hafta Ampute Milli Futbol Takımı'nı ağırlıyoruz. Diğer milli takımları da ilerleyen günlerde burada misafir ederek ölçüm ve analizlerini yapacağız. Ayrıca kentteki sporcuların da performanslarını değerlendirebiliriz," diye ekledi.

Sporcuların İfadeleri

Ampute Milli Futbol Takımı kaptanı Halil İbrahim Esen, "Üniversite yönetimine ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Her ilde böyle testlerin olmasını istiyoruz. Testler zorlayıcıydı ama kişisel gelişimimiz için faydalıydı. Eksiklerimizi görüp, turnuvaya daha güçlü bir şekilde gitmek istiyoruz," dedi.

Diğer bir milli oyuncu Ahmet Akkaya ise, "Analizler tüm sporcular için önemli. Enerji ve kuvvet gibi değerleri ölçebiliyoruz. Merkezimiz için teşekkür ederiz," sözleri ile görüşlerini iletti.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) testten geçti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.