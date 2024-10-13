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Ampute Milli Takım, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Ampute Milli Futbol Takımı, Neşet Ertaş'ın kabri başında anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:31
Ampute Milli Takım, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Anlamlı Ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'nin önde gelen halk ozanlarından biri olan Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla kabrini ziyaret etti. Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası öncesinde Kırşehir'de antrenman yapan takım, bu anlamlı ziyaretle morallerini yükseltmeyi hedefliyor.

Teknik Heyet ve Oyuncular Dua Etti

Takımın teknik heyeti ve oyuncuları, bugünkü antrenmandan önce Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş'ın kabrine giderek dua etti. Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, ziyareti gerçekleştirerek duygularını şöyle ifade etti:

"Kırşehir'de Balkan Şampiyonası'na hazırlanırken, gönül insanı Neşet Ertaş’ın kabrini ziyaret ettik. Onun ruhuna Fatiha okuyarak, kendisini anmak istedik. Kendisi bizim için çok büyük bir değerdi. Mekanı cennet olsun."

Oyunculardan Anlamlı Mesajlar

Takım oyuncularından Umutcan Köse, Kırşehir'de kalarak Neşet Ertaş'ı unuttuklarını, bu yüzden kabrini ziyaret ettiklerini belirtti. Bir diğer oyuncu Eyüp Alpaslan ise, "Neşet Ertaş'ın türkülerini severek dinliyordum. Kırşehir'e gelerek kabrini ziyaret ettik ve dua ettik. Allah mekanını cennet eylesin." diyerek düşüncelerini paylaştı.

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini...

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti. Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini...

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti. Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini...

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti. Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini...

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti. Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini...

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti. Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini...

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti. Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini...

Ampute Milli Futbol Takımı, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti. Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

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