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Anadolu Efes 93-80 Bahçeşehir Koleji'ni Yendi

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 93-80 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 22:39
Anadolu Efes 93-80 Bahçeşehir Koleji'ni Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dorukta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 93-80 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Bu etkileyici performans, Anadolu Efes'in ligdeki iddiasını daha da güçlendirdi. Taraftarları önünde oynanan mücadelede, takımın gösterdiği üstün oyun dikkat çekti.

Basketbolseverler, bu tür karşılaşmalarla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin kalitesini bir kez daha deneyimleme fırsatı buldu.

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