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Anadolu Efes, Baskonia'yı 89-84 ile Geçti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı deplasmanda 89-84 mağlup etti ve 5. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 00:33
Anadolu Efes, Baskonia'yı 89-84 ile Geçti

Anadolu Efes, Baskonia'yı Yenerek Avrupa'da Öne Geçti

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol temsilcisi Baskonia ile karşılaştı. Buesa Arena'da gerçekleşen mücadelede, lacivert-beyazlı ekip rakibini 89-84 mağlup etti.

Maçın Kritik Anları

İlk periyotta 24-21'lik bir avantaj elde eden Anadolu Efes, soyunma odasına da 46-39 önde girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Efes, üçüncü çeyreği 65-63 önde tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı başarıyla sonlandırdı ve organizasyondaki 5. galibiyetini elde etti. Öte yandan, Baskonia bu sonuçla birlikte sezonun 5. yenilgisini yaşamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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