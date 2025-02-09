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Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 Mağlup Etti

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 yendi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 20:06
Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 Mağlup Etti

Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 83-67'lik skorla galip geldi.

Bu önemli karşılaşmada Anadolu Efes, güçlü oyunu ve takım uyumu sayesinde rakibini mağlup etmeyi başardı. Maçın ilerleyen dakikalarında, Anadolu Efes'in takım oyuncuları sergiledikleri başarılı performansla takımlarının galibiyetine büyük katkı sağladı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki iddiasını sürdürürken, Darüşşafaka Lassa için zorlu bir maç geride kalmış oldu.

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