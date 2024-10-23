Anadolu Efes, Emporio Armani Milan ile THY Avrupa Ligi'nde Karşılaşacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Emporio Armani Milan ile Karşılaşıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç Bilgileri

Milano'daki Unipol Forum Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu mücadele, Türkiye Saati ile 21.30'da başlayacak.

Takım Performansları

Anadolu Efes, sezonun ilk dört maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 9. sırada yer alırken, Milan ekibi 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.

Tarihi Karşılaşma

Bu maç, Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında gerçekleştireceği 841. karşılaşma olacak. Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren oynadığı 840 maçta 474 galibiyet, 366 yenilgi elde etti. Türk temsilcisi, THY Avrupa Ligi’ndeki 593. müsabakasına çıkacak ve 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 592 mücadelede 317 galibiyet, 275 mağlubiyet yaşadı.