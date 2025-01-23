Anadolu Efes, Justus Hollatz ile Ayrıldı

Anadolu Efes, Justus Hollatz ile Yollarını Ayırdı

Anadolu Efes, Alman oyun kurucu Justus Hollatz ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "İki sezondur formamızı giyen Justus Hollatz ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz," ifadelerine yer verildi.

Hollatz'ın Performansı

23 yaşındaki Hollatz, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçta forma giyerek 4,5 sayı ortalaması elde etti. Ayrıca, THY Avrupa Ligi'nde 11 karşılaşmada yer alarak ortalama 6 dakika 22 saniye sahada kalırken 0,7 sayı ortalaması ile mücadele etti.