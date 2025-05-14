Anadolu Efes, Karşıyaka'yı Deplasmanda Geçti: 95-77

Anadolu Efes, Karşıyaka'yı Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçı'nda Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı ve maçı 95-77'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyet, Anadolu Efes'in ligin üst basamaklarındaki hedefleri için kritik bir adım oldu. Maç boyunca sergilenen etkileyici performans ile Anadolu Efes, basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Karşıyaka, evinde mücadele etmesine rağmen rakibinin güçlü oyununa karşı koymakta zorlandı. Maçtan alınan sonuç, basketbol tutkunları arasında konuşulmaya devam edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27’inci hafta erteleme maçında Karşıyaka ile Anadolu Efes, İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka'dan Ozan Yılmaz (6) ile Anadolu Efes’ten Perry Linnard Dozier Jr (15) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27’inci hafta erteleme maçında Karşıyaka ile Anadolu Efes, İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka'dan Ozan Yılmaz (6) ile Anadolu Efes’ten Perry Linnard Dozier Jr (15) mücadele etti.