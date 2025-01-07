Anadolu Efes, Luca Banchi ile Yeni Döneme Merhaba Dedi

Anadolu Efes'te Yeni Dönem: Luca Banchi Başantrenör

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine İtalyan teknik adam Luca Banchi'nin getirildiğini resmi olarak duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, 'Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı’nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık' ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli Coach'un Geçmişi

2021 yılından beri Letonya Milli Takımı'nda görev alan Banchi, daha önce Livorno, Trieste, Trapani, Aurora Basket, Montepaschi Siena, Emporio Armani Milan, Auxilium Torino, Brose Bamberg, AEK, Lokomotiv Kuban, Pesaro, Strasbourg ve Virtus Segafredo Bologna gibi önemli takımlarda görev almıştır.

Ayrıca, Anadolu Efes'in 15 yıldır ailelerinin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise yardımcı antrenör olarak kulüpteki görevine devam edecek.

Banchi'nin deneyimi ve Mijatovic'in sürekliliği, Anadolu Efes'in gelecekteki mücadelesinde önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.