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Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı Son Saniyelerde Geçti: 90-88

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı 90-88 yenerek üst üste altıncı galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:18
Anadolu Efes, Maccabi Playtika'yı Son Saniyelerde Geçti: 90-88

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Letonya'da gerçekleştirdiği maçta Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup etti.

Bu galibiyetle lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda üst üste altıncı kez sahadan başarıyla ayrıldı ve toplamda 18. galibiyetini elde etti.

Maccabi Playtika ise bu karşılaşmada 22. yenilgisini yaşamış oldu.

Anadolu Efes, çift maç haftasında önce Baskonia karşısında 92-76'lık bir galibiyet alarak iyi bir başlangıç yapmış ve ardından Maccabi Playtika'yı 90-88'lik skorla mağlup ederek önemli bir 2'de 2 başarısı göstermiş oldu.

Kalan iki maçında Kızılyıldız ve Zalgiris ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, normal sezonu ilk 6'da tamamlayarak play-off'lara güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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