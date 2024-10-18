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Anadolu Efes, Olympiakos'u Zor Bir Maçta Geçti

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u 91-89 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 23:43
Anadolu Efes, Olympiakos'u Zor Bir Maçta Geçti

Anadolu Efes-Olympiakos Maçında Çarpıcı Sonuç

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-89'luk skorla mağlup etti. Maçın ardından Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, oyuncularının sahadaki karakterinin galibiyette büyük rol oynadığını vurguladı.

Mijatovic'ten Galibiyet Analizi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mijatovic, "Sahaya karakter koyduk. Bir THY Avrupa Ligi maçının gerektirdiği en üst seviyede savaştık. Oyuncularımın gösterdiği birliktelik ve küçük detaylar, bu tip maçlarda sizi öne taşıyor. Taraftarımıza da harika atmosfer için teşekkür ediyorum," dedi.

Tüm Ekip Destekledi

Mijatovic, alınan galibiyette tüm oyuncuların katkısının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Denemekten ve karakter göstermekten vazgeçmedik. Takım olarak doğru yoldayız. Bu takımın en yüksek seviyeye ulaşacağına inanıyorum," ifadesini kullandı.

Olympiakos'tan Mağlubiyet Değerlendirmesi

Öte yandan, Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas ise mağlubiyet nedeniyle üzüntüsünü ifade etti. Bartzokas, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Zor bir mağlubiyet oldu. Topu daha fazla korumak zorundayız. Son 3-4 dakika hariç maçta iyi bir performans sergiledik. Bu müsabakadan dersler çıkaracağız," şeklinde konuştu.

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