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Anadolu Efes, Panathinaikos'a 104-89 Yenildi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a 104-89 mağlup olarak 14. yenilgisini aldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:27
Anadolu Efes, Panathinaikos'a 104-89 Yenildi

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in Kötü Formu Devam Ediyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında, Anadolu Efes deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaştı. Maç sonucunda lacivert-beyazlı ekip, 104-89'luk skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sonuç, Anadolu Efes için oldukça hayal kırıklığı yarattı. Böylece, Anadolu Efes, ligde 14. kez kaybederek zorlu sezonun yükünü daha da ağırlaştırmış oldu. Diğer yandan, Panathinaikos ise bu galibiyet ile birlikte 16. kez kazanarak önemli bir başarının altına imza attı.

Maç Detayları ve Performans

Yunan ekibi, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek rakibini geride bıraktı. Anadolu Efes’in bu yenilgisi, takımın toparlanma gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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