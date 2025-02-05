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Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR'a konuk oluyor. Kritik maç 22.15'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:56
Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle karşılaşacak. Bu önemli müsabaka, OAKA Arena’da TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligdeki Durum

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet alarak 12. sırada yer alıyor. Panathinaikos AKTOR ise 15 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile ligde 4. sırada bulunuyor.

Son Maçlar

Çift maç haftasında Anadolu Efes, dün konuk ettiği Real Madrid’i 79-73 mağlup ederken, Panathinaikos AKTOR ise ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 91-90 ile geçti.

Geçmiş Randevular

Bu maç, Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 862. randevusu olacak. Lacivert-beyazlı ekip, önceki 861 karşılaşmasında 484 galibiyet elde ederken, 377 yenilgi yaşadı. Ayrıca, Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde 614. kez sahne alacak. Bu organizasyonda ise toplamda 613 maçta 327 galibiyet ve 286 mağlubiyet aldı.

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