Anadolu Efes, Paris Basketbol'a Yenildi: Mijatovic Açıklamalarda Bulundu

Anadolu Efes, Paris Basketbol'a Mağlup Olmanın Şokunu Yaşıyor

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa ekibi Paris Basketbol'a 93-84'lik sonuçla yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, takımının performansını değerlendirerek, "Savunmada ve hücumda istediğimiz seviyede değildik. İyi savaştık ve galibiyeti istedik ancak kritik atışları kaçırmamız sonucu etkiledi" dedi.

Mücadele Eksik Değil, Ama Sonuç Olmadı

Maçın özellikle üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde bazı hatalar yaptıklarını vurgulayan Mijatovic, "Konsantrasyon ve mücadele eksikliğimiz yoktu. Önemli anlarda bazı uygulamalarda hatalarımız oldu. Paris'i tebrik ediyorum. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz ve önümüzdeki maçlarda bu yenilgiyi telafi etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Larkin'in Durumu Hakkında Son Gelişmeler

Sakatlığı devam eden Shane Larkin'in durumu hakkında da bilgi veren Mijatovic, "Larkin'in durumunu yakından takip ediyoruz. Dikkatli davranıyoruz. Sezonun bu aşamasında ona riske etmeyecek şekilde yaklaşmak zorundayız. İnşallah yakında aramıza dönecek" ifadesini kullandı.

Transfer Planları Yok

Hırvat başantrenör, Larkin'in yokluğunda transfer yapma düşünceleri olmadığını da sözlerine ekledi.

Paris Basketbol'un Başantrenörü Tiago Splitter'ın Görüşleri

Maçtan sonra Paris Basketbol'un başantrenörü Tiago Splitter ise, "Bu kolay bir maç değildi. İyi mücadele ettik ve galibiyeti kazandık" açıklamasıyla takımının performansına vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.