Anadolu Efes, Partizan'ı 97-65 ile Geçti!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'ı 97-65 mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:48
Anadolu Efes, Partizan'ı 97-65 ile Geçti!

Anadolu Efes'ten Harika Performans

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaştı. Rakibini 97-65'lik skorla yenmeyi başaran lacivert-beyazlılar, üst üste dördüncü zaferini elde etti.

Başarılı Serinin Devamı

Bu sonuçla Anadolu Efes, toplamda 16 galibiyet alarak ligdeki güç gösterisini sürdürüyor. Öte yandan Partizan için bu mücadele, 15. yenilgi oldu ve takım için zor zamanların habercisi olarak gündeme geldi.

Anadolu Efes'in etkileyici performansı, basketbolseverler tarafından takdir edildi ve takım, hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Milli Takımlar, Çanakkale Zaferi'ni Anmak İçin Bir Araya Geldi
2
Judocular Samsun'da 2025 Sezonu İçin Buluştu
3
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başladı! İlk Haftadan Çarpıcı Sonuçlar
4
Anadolu Efes, Partizan'ı 97-65 ile Geçti!
5
Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı Geçerek Finale Yükseldi
6
Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa'yı Deplasmanda Yenerek 13. Galibiyetini Aldı
7
Ümit Milli Takım, Kosova'yı 2-1 Yenerek Zaferle Ayrıldı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek