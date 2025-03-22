Anadolu Efes, Partizan'ı 97-65 ile Geçti!

Anadolu Efes'ten Harika Performans

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaştı. Rakibini 97-65'lik skorla yenmeyi başaran lacivert-beyazlılar, üst üste dördüncü zaferini elde etti.

Başarılı Serinin Devamı

Bu sonuçla Anadolu Efes, toplamda 16 galibiyet alarak ligdeki güç gösterisini sürdürüyor. Öte yandan Partizan için bu mücadele, 15. yenilgi oldu ve takım için zor zamanların habercisi olarak gündeme geldi.

Anadolu Efes'in etkileyici performansı, basketbolseverler tarafından takdir edildi ve takım, hedeflerine bir adım daha yaklaştı.