Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 Yenerek 12. Galibiyetini Elde Etti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında önemli bir maça çıktı. İspanyol devlerinden Real Madrid karşısında sahasında 79-73 galip gelerek, organizasyondaki 12. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya harika bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk 3 dakikada 8-0'lık bir seri yakalayarak öne fırladı. Real Madrid, kısa bir süre sonra toparlanarak 5. dakikada farkı 2'ye indirdi ve durumu 10-8 yaptı. Ancak, lacivert-beyazlılar yeniden öne geçerek ilk periyodu 25-17 önde kapatmayı başardı.

İkinci çeyrekte konuk takım Real Madrid, Llull'un oyuna katılmasıyla beraber daha etkin bir oyun sergilemeye başladı. Tavares'i pota altında etkili biçimde kullanan eflatun-beyazlılar, soyunma odasına 38-38 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda karşılıklı sayılarla geçen bir mücadele oldu. Dördüncü çeyreğe girmeden önce Real Madrid, 61-56 üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Anadolu Efes, son çeyreğe 9-0'lık bir seriyle başladı ve 65-61 üstünlük sağladı. Son anlarda etkili bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 79-73 kazanarak durumunu sağlamlaştırdı.

Bu sonuçla, Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde 12. galibiyetini alırken, Real Madrid ise 12. yenilgisini yaşamış oldu.