DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.812.115,88 0,88%

Köyceğiz Gölgören Dağı Yamaç Paraşütü'ne Uygun Bulundu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Köyceğiz Yayla Mahallesi Gölgören Dağı'nı yamaç paraşütü alanı olarak uygun buldu; Ağla Yaylası yeni uçuş noktası olacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:39
Köyceğiz Gölgören Dağı Yamaç Paraşütü'ne Uygun Bulundu

Köyceğiz Gölgören Dağı Yamaç Paraşütü'ne Uygun Bulundu

Gölgören Dağı, Ağla Yaylasıyla yeni bir uçuş noktası sunuyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde artık Yamaç Paraşütü sporu yapılabilecek.

Yamaç Paraşütünün yeni adresi Köyceğiz Gölgören Dağı oldu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Yayla Mahallesi Gölgören Dağının yamaç paraşütü sporu için uygun olduğu tespiti yapıldı.

Karar ilçede sevinçle karşılanırken, Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ağla Yaylasında bulunan Gölgören Dağı, Yamaç Paraşütü alanı olarak belirlendi. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Ağla Yaylası artık yalnızca yüksek bir yayla değil; göl manzarasıyla birleşen bu yeni uçuş noktası, ziyaretçilere gökyüzünde unutulmaz bir yolculuk sunan eşsiz bir başlangıç alanı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Gölgören Dağı'nın tespit edilmesiyle bölgenin tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

KÖYCEĞİZ’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ SPORU YAPILABİLECEK

KÖYCEĞİZ’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ SPORU YAPILABİLECEK

KÖYCEĞİZ’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ SPORU YAPILABİLECEK

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, 11 Aralık'taki Brann Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Şahinbey'de Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi — 907 sporcu
3
Doğanşehir Belediyespor Malatya Şampiyonu — U14 Türkiye Şampiyonası'na Gidecek
4
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK — Göztepe 0-0 (İlk Yarı)
5
Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü 1-1 Esenler Erokspor
6
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 2-2 Bodrum FK
7
Köyceğiz Gölgören Dağı Yamaç Paraşütü'ne Uygun Bulundu

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama