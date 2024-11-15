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Anadolu Efes, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 10. haftasında Real Madrid'i 74-64 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 01:06
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 01:06
Anadolu Efes, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Tarih Yazdı

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes Basketbol Takımı, İspanyol devlerinden Real Madrid'i 74-64 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla birlikte lacivert-beyazlılar organizasyondaki 6. galibiyetini elde etti ve bu galibiyetlerin 5'ini deplasmanda kazandılar. Real Madrid ise sahasında bu sezonki ilk yenilgisini alarak toplamda 6. kez kaybetmiş oldu.

Karşılaşma Detayları

Wizink Center'da gerçekleştirilen karşılaşmaya çok etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyodu 19-6 gibi yüksek bir skorla üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve farkı açarak soyunma odasına 47-25 önde girdi.

Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan Anadolu Efes, bu çeyreği 58-49 önde kapatırken, maç sonunda 74-64'lük sonuçla sahadan zaferle ayrıldı.

Skor Üretiminde Dağılım

Maçta forma giyen 11 oyuncudan 10'unun skor bulduğu Anadolu Efes'te, Elijah Bryant 13, Jordan Nwora ve Darius Thompson ise 10'ar sayılık katkı sağladı. Bu performansla Anadolu Efes, hem takım oyununu hem de bireysel yeteneklerini sahaya yansıttı.

Bu galibiyet, Anadolu Efes'in Avrupa sahnesindeki iddiasını sürdürüyor ve taraftarlarına zorlu bir deplasmanda alınan önemli bir zafer sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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