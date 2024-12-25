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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Monaco ile Karşılaşıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 18. haftasında Fransa'nın Monaco takımıyla oynayacak. Maç yarın saat 21.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:28
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Monaco ile Karşılaşıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Maç, Gaston Medecin Salonu'nda gerçekleştirilecek ve TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, şu anda ligde 7. sırada bulunuyor. Rakibi Monaco ise 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile ikinci sırada yer almakta.

İki Takım 8. Kez Karşılaşacak

Bu maç, Anadolu Efes ile Monaco'nun Avrupa Ligi'nde 8. kez karşı karşıya geleceği mücadele olacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta, Monaco 4, Anadolu Efes 3 galibiyet aldı.

Avrupa'da 854. Randevu

Anadolu Efes, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 854. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, daha önce çıktığı 853 karşılaşmada 482 galibiyet ve 371 yenilgi yaşadı. 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise toplam 606. müsabakasını yapacak olan Anadolu Efes, bu süreçte 325 galibiyet elde etti, 280'inden mağlup ayrıldı.

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