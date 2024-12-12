Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile Karşılaşıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 15. haftasında, Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Maç, yarın İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon Anadolu Efes, oynadığı 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 11. sırada yer alıyor. Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde mücadele veriyor.

Öte yandan, Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR, 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 6. sırada konumlanmış durumda. Takımlar arasındaki bu mücadele, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.