Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'yı Yenerek 14. Galibiyetini Aldı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Zafer Daha Elde Etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında, Anadolu Efes, evinde Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya geldi. Maçı 89-68'lik skorla kazanan lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 14. galibiyetini aldı. Öte yandan, Virtus Segafredo Bologna bu karşılaşma ile birlikte 21. yenilgisini yaşamış oldu.

Karşılaşmanın İlk Çeyreği Eşitlikle Sonuçlandı

Maçın başlangıcında her iki takım da skor üretme konusunda başarılı bir performans sergiledi. Anadolu Efes'ten Bryant ve Virtus Segafredo Bologna'dan Morgan, ilk çeyrekteki etkili oyunlarıyla dikkat çekti. İlk periyodun sonunda skora 24-24 eşitlikle gidildi.

İlk Yarıda İkinci Çeyrek Farkı Açtı

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan Virtus Segafredo Bologna, kaydettiği 11 sayıya karşın potasında yalnızca 2 sayıya izin vererek, 14. dakikada farkı 9 sayıya çıkarmayı başardı: 26-35. Kalan sürede toparlanan Anadolu Efes, Bryant'ın son saniyedeki dış atışı ile farkı 3 sayıya indirdi ve ilk yarı 39-42 Virtus'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarının Başında Kontrolü Ele Geçirdi

Üçüncü çeyreğin başında Anadolu Efes, dış atışlarla üst üste basketler buldu ve oyunun kontrolünü eline aldı. Bu dönemde 10-0'lık bir seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 28. dakikada farkı tekrar 9 sayıya çıkararak skoru 57-48'e taşıdı. Üçüncü periyot 61-52 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Son Çeyrekte Maçı Farklı Kazandı

Dördüncü çeyrekte Virtus Segafredo Bologna'nın oyundan düşmesiyle Anadolu Efes, karşılaşmayı 89-68 gibi rahat bir skorla kazanarak önemli bir galibiyet daha elde etti.