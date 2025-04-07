Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 97-72 Yenerek 18. Galibiyetine Ulaştı

Anadolu Efes, TOFAŞ'ı Farklı Bir Skorla Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, ev sahipliği yaptığı TOFAŞ karşısında güçlü bir performans göstererek 97-72'lik bir skorla galip geldi.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki 18. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 8. mağlubiyetini almış oldu.

Maçın Detayları

Maçın genelinde üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, rakibi TOFAŞ karşısında ilk çeyrekten itibaren kontrolü elinde tuttu. Taraftarının desteğiyle ivme kazanan ev sahibi ekip, maçın sonunda rahat bir galibiyet elde etti.

Anadolu Efes, bu galibiyetle birlikte ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşırken, TOFAŞ'ın toparlanması için önünde yeni fırsatlar bulunuyor.