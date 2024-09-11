Anadolu Efes ve Corendon Airlines Yeni Sponsorluk Anlaşmasını Duyurdu

Anadolu Efes ve Corendon Airlines Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Corendon Airlines arasındaki sponsorluk ilişkisi, 2024-25 sezonunda devam edeceğini duyurdu. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Efes ile beşinci yılını kutlamanın mutluluğunu ifade etti.

Yıldönümü ve Yeni Hedefler

Karaer, Corendon Airlines'ın 2025 yılında 20. yılını kutlayacağını belirterek, "Antalya'da sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Anadolu Efes'e başarılar diliyoruz. Yeni hedeflere ulaşırken yanlarında olmaktan onur duyuyoruz. Spor ve spor turizmine olan katkılarımızı sürdürürken, Anadolu Efes ile Antalya özelinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi planlıyoruz," dedi.

Deplasman Yolculuklarının Önemi

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, sezon boyunca Avrupa'nın çeşitli şehirlerine sürekli seyahat ettiklerine dikkat çekerek, "Yolculuklarımızı en konforlu şekilde geçirmemizi sağlayan Corendon Airlines'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde, Corendon ile birlikte Antalya'da gençler için değerli projeler geliştirmeyi arzuluyoruz," ifadesini kullandı.

Basketbol Takımı Kaptanının Mesajı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Kaptanı Shane Larkin ise, yurt dışı seyahatlerinin konforlu geçmesinin önemine vurgu yaptı. "Corendon Airlines, bu konuda uzun süredir yanımızda. Hem saha içinde hem de dışında elde edeceğimiz başarılarla bu iş birliğini taçlandırmayı umut ediyorum," dedi.

Gloria Cup 2024 Etkinliği

İmza töreninin ardından, Antalya'da düzenlenen "Gloria Cup 2024" organizasyonuna katılan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın antrenmanı ziyaret edildi. Mini sporcular, Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic ve takım oyuncularıyla tanışarak, onlarla basketbol oynama fırsatı buldular.