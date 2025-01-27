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Anadolu Efes, Yalovaspor'u Farklı Geçti: 110-83

Anadolu Efes, Yalovaspor Basketbol'u 110-83'lük skorla mağlup ederek, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir galibiyet daha aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:20
Anadolu Efes, Yalovaspor'u Farklı Geçti: 110-83

Anadolu Efes, Yalovaspor'u Farkla Yenerek Zirveye Adım Attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 mağlup etti. Bu sonuç, Efes ekibinin sezon performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

Maçın Özeti

Karşılaşmanın başlangıcında hızlı bir oyun sergileyen Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-13’lük skorla önde kapattı. Devre arası öncesinde, takımın dominasyonu devam etti ve Anadolu Efes, yarıyı 54-33’lük üstünlükle tamamladı.

Üçüncü çeyrekte de temposunu düşürmeyen Anadolu Efes, bu periyodu 89-56’lık skorla bitirirken, maçın sonucunda sahadan 110-83’lük galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle birlikte Anadolu Efes, ligdeki konumunu güçlendirdi.

Bu başarılı sonuç, Anadolu Efes'in play-off hedefleri açısından oldukça kritik bir adım oldu. Taraftarlar, takımın performansından memnun kalırken, oyuncular da bu galibiyetin moral bulmalarına katkı sağladığını belirtti.

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