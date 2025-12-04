Anadolu Üniversitesi'nde 'Engelsiz' Voleybol Maçı — 3 Aralık Farkındalığı

Anadolu Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencileri için 'engelsiz' voleybol maçı düzenlendi; ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:32
Anadolu Üniversitesi'nde 'Engelsiz' Voleybol Maçı — 3 Aralık Farkındalığı

Anadolu Üniversitesi'nde 'engelsiz' voleybol maçı düzenlendi

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencileri sahadaydı.

Maçın atmosferi ve ödül töreni

Müsabakada hem rekabet hem de eğlenceli anlar ön plandaydı. Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, birinci olan takıma hediyelerini takdim etti, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya ise ikinci olan takımı ödüllendirdi.

Prof. Dr. Yusuf Özkay günün anlam ve önemini vurgulayarak şunları söyledi: Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Anadolu Üniversitesi olarak engelli bireylerin toplum içerisinde ayrıştırmadan diğer bireyler gibi bütün faaliyetleri yerine getirebildiğini bilen bir kurumuz. Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren tek yüksekokula sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Engelsiz bir üniversite için hep birlikte yarınlara

Katılımcılar

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya, SKS Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

ESKİŞEHİR'DE BULUNAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA...

ESKİŞEHİR'DE BULUNAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA 'ENGELSİZ' VOLEYBOL MAÇI DÜZENLENDİ.

ESKİŞEHİR'DE BULUNAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig 15. Hafta: Galatasaray-Samsunspor ile Başlıyor
2
Galatasaray - Samsunspor: 65. Randevu RAMS Park’ta
3
ODÜ'lü İlkim Zehra Yılmaz Deaflympics'te Dünya İkincisi
4
Anadolu Üniversitesi'nde 'Engelsiz' Voleybol Maçı — 3 Aralık Farkındalığı
5
Oltu'da Tek Yürek: 25 Mart Spor'a Belediye ve Esnaftan BAL Desteği
6
Aydın Büyükşehir U19, Karşıyaka'yı 2-0 Geçti | TFF U-19 Gelişim Ligi
7
Cihan Aydın, Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Hakemi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün