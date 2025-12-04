Anadolu Üniversitesi'nde 'Engelsiz' Voleybol Maçı — 3 Aralık Farkındalığı

Anadolu Üniversitesi'nde 'engelsiz' voleybol maçı düzenlendi

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencileri sahadaydı.

Maçın atmosferi ve ödül töreni

Müsabakada hem rekabet hem de eğlenceli anlar ön plandaydı. Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, birinci olan takıma hediyelerini takdim etti, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya ise ikinci olan takımı ödüllendirdi.

Prof. Dr. Yusuf Özkay günün anlam ve önemini vurgulayarak şunları söyledi: Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Anadolu Üniversitesi olarak engelli bireylerin toplum içerisinde ayrıştırmadan diğer bireyler gibi bütün faaliyetleri yerine getirebildiğini bilen bir kurumuz. Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren tek yüksekokula sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Engelsiz bir üniversite için hep birlikte yarınlara

Katılımcılar

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya, SKS Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

