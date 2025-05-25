Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Finali Kütahya'da Yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Türkiye Final Etabı Yarışları, Kütahya'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Kampüsü Parkuru’nda yapılan organizasyona 27 ilden 207 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Sorumlu Şube Müdürü Murat Görmüş, Kütahya’daki yarışmaların kros atletizm ve bayrak yarışmaları olarak yapıldığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Yılmaz, yarışmalarda ilk 10’a giren sporcuların takip edileceğini ve sonrasında milli takıma alınacaklarını belirtti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara, madalyalarını Görmüş, Yılmaz ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri takdim etti.

Yarışlarda ilk üç sırayı alan sporcular ve temsil ettikleri iller ise şu şekilde:

13 Yaş Kategorisi:

Kızlar:

Eda Akdeniz (Ağrı), Eylül Kazancı (Çorum), Ceyli Naz Büyükdeğirmenci (Isparta)

Erkekler:

Muhammed Yusuf Işık (Bingöl), Yusuf Kılıçoğlu (Eskişehir), Emrullah Kaylı (Siirt)

12 Yaş Karışık Bayrak:

Birincilik: Van, İkincilik: Siirt, Üçüncülük: Ağrı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Türkiye Final Etabı Yarışları, Kütahya'da gerçekleştirildi. Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Türkiye Final Etabı Yarışları, Kütahya'da gerçekleştirildi. Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.