DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.161.554,04 1,39%

Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Finali Kütahya'da Yapıldı

Kütahya'da yapılan Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Finali, 27 ilden 207 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:41
Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Finali Kütahya'da Yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Türkiye Final Etabı Yarışları, Kütahya'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Kampüsü Parkuru’nda yapılan organizasyona 27 ilden 207 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Sorumlu Şube Müdürü Murat Görmüş, Kütahya’daki yarışmaların kros atletizm ve bayrak yarışmaları olarak yapıldığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Yılmaz, yarışmalarda ilk 10’a giren sporcuların takip edileceğini ve sonrasında milli takıma alınacaklarını belirtti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara, madalyalarını Görmüş, Yılmaz ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri takdim etti.

Yarışlarda ilk üç sırayı alan sporcular ve temsil ettikleri iller ise şu şekilde:

13 Yaş Kategorisi:

Kızlar:

Eda Akdeniz (Ağrı), Eylül Kazancı (Çorum), Ceyli Naz Büyükdeğirmenci (Isparta)

Erkekler:

Muhammed Yusuf Işık (Bingöl), Yusuf Kılıçoğlu (Eskişehir), Emrullah Kaylı (Siirt)

12 Yaş Karışık Bayrak:

Birincilik: Van, İkincilik: Siirt, Üçüncülük: Ağrı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Türkiye Final Etabı...

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Türkiye Final Etabı Yarışları, Kütahya'da gerçekleştirildi. Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Türkiye Final Etabı...

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Türkiye Final Etabı Yarışları, Kütahya'da gerçekleştirildi. Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Tamamlandı
2
Şahinbey Ampute Futbol Takımı Süper Lig Şampiyonu Oldu
3
Novak Djokovic ve Eddie Redmayne Bodrum'da Buluştu
4
Beşiktaş'ta Serdal Adalı Dönemi Resmen Başladı
5
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finaline Hazırlanıyor
6
Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Finali Kütahya'da Yapıldı
7
7. Etnospor Kültür Festivali Son Günü Başladı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!