Anderlecht-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle oynayacağı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, başkent Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan karşılaşmada, Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacakken, VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR koltuğunda ise Lionel Tschudi görev alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Belçika temsilcisiyle İstanbul'daki ilk maçta 3-0 galip gelmişti.