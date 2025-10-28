Andre Onana: "Kazanmak İçin Oynuyorum" — Trabzonspor ve Kariyer Değerlendirmesi

Andre Onana: "Kazanmak İçin Oynuyorum"

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Andre Onana, kariyeri, sosyal sorumluluk projeleri ve oyun anlayışı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Onana, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda hem kişisel motivasyonunu hem de profesyonel bakış açısını paylaştı.

Kariyerine Bakış

Onana, futbola başladığı zorlu ortamı anlatarak, "Böyle bir ortamdan gelip bugüne kadar yaptıklarımla gurur duyuyorum." dedi. Kamerun'dan çıkarak Barcelona, Ajax, Inter, Manchester ve şimdi de Trabzonspor'da oynamanın kendisi için muhteşem olduğunu belirtti ve "Geriye dönüp baktığımda kariyerim gerçekten harika. Son 10-11 yılda başardıklarımı görmek harika, gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Vakıf ve Sosyal Sorumluluk

Onana, en büyük motivasyonunun ailesi olduğunu vurguladı ve kendi adıyla kurduğu vakfın önemine değindi: "Vakıf yaklaşık 6-7 yıl önce, daha Ajax'ta oynadığım dönemde kuruldu." Vakfın başlangıçta görme engelli çocuklara yardımla başladığını, zamanla dezavantajlı topluluklara ücretsiz tıbbi bakım ve ameliyat sağlayan bir yapıya dönüştüğünü anlattı. Onana, "Sadece son 1-2 yılda binden çok operasyon gerçekleştirdik, bu muazzam." dedi ve yetim çocukların eğitimine destek verdiklerini, yılın en başarılı vakfı ödülünü aldıklarını aktardı.

Kalecilikte Değişim ve Oyun Kurma

Pep Guardiola'nın kendisi için yaptığı "Pozisyon alıp oyun kurmak için olağanüstü bir kaleci" yorumuna değinen Onana, kalecilik rolünün son 20 yılda çok değiştiğini vurguladı: "Kalecilik pozisyonu özellikle son 20 yılda değişti." Onana, oyun kurmada en önemli unsurun elinizdeki seçenekler olduğunu, takım arkadaşlarının sunduğu opsiyonların belirleyici olduğunu söyledi ve analiz ederek karar verdiğini anlattı.

Türk Futbolu ve Hakem Değerlendirmesi

Türk futbolunun kalitesinin beklediğinden yüksek olduğunu belirten Onana, "Buradaki kalite, gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi." dedi. Hakemlerle ilgili soruya ise temkinli yaklaştı: "Hakemlik çok zor bir iş. İnsanlar robot değiller, karar vermek zorundalar, bazen doğru bazen de yanlış olabilir." İlk sürecinde hakemlerden yana çok iyi bir tecrübesi olmadığını fakat hepsinin kötü olmadığını ifade etti.

Ballon d'Or Anısı ve İnanç

Bir Ballon d'Or anısını anlatan Onana, Alisson ile Paris'te geçen sohbete değindi: "Dinleyin arkadaşlar. Ben zaten kazandım. Sonuç ne olursa olsun fark etmez. Buraya bu ödülü almak için gelmedim. Çünkü burada, ilk siyahi kaleci ve ilk Afrikalı kaleci olarak durmak bile benim için bir zafer." Onana, pes etmeme ve geldiği yerden duyduğu gururu vurguladı.

Maç Öncesi Ritüel ve Motivasyon

Maça çıkmadan önceki alışkanlıklarını da paylaşan Onana, inancını ve motivasyonunu şöyle özetledi: "Tanrıya inanıyorum, istavroz getiririm her zaman. Ama zaten motivasyonum otomatiktir. Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum." Onana, sahaya çıktığında "ya kazanırım ya da öğrenirim" mottosuyla hareket ettiğini, kaybetmeyi bir son olarak görmediğini belirtti.

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Andre Onana, Trabzonspor Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.