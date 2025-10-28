Andre Onana: "Kazanmak İçin Oynuyorum" — Trabzonspor ve Kariyer Değerlendirmesi

Andre Onana, Trabzonspor'daki kariyerini, vakıf çalışmalarını ve kalecilik anlayışını anlattı: "Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum."

Yayın Tarihi: 28.10.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 11:00
Andre Onana: "Kazanmak İçin Oynuyorum" — Trabzonspor ve Kariyer Değerlendirmesi

Andre Onana: "Kazanmak İçin Oynuyorum"

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Andre Onana, kariyeri, sosyal sorumluluk projeleri ve oyun anlayışı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Onana, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda hem kişisel motivasyonunu hem de profesyonel bakış açısını paylaştı.

Kariyerine Bakış

Onana, futbola başladığı zorlu ortamı anlatarak, "Böyle bir ortamdan gelip bugüne kadar yaptıklarımla gurur duyuyorum." dedi. Kamerun'dan çıkarak Barcelona, Ajax, Inter, Manchester ve şimdi de Trabzonspor'da oynamanın kendisi için muhteşem olduğunu belirtti ve "Geriye dönüp baktığımda kariyerim gerçekten harika. Son 10-11 yılda başardıklarımı görmek harika, gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Vakıf ve Sosyal Sorumluluk

Onana, en büyük motivasyonunun ailesi olduğunu vurguladı ve kendi adıyla kurduğu vakfın önemine değindi: "Vakıf yaklaşık 6-7 yıl önce, daha Ajax'ta oynadığım dönemde kuruldu." Vakfın başlangıçta görme engelli çocuklara yardımla başladığını, zamanla dezavantajlı topluluklara ücretsiz tıbbi bakım ve ameliyat sağlayan bir yapıya dönüştüğünü anlattı. Onana, "Sadece son 1-2 yılda binden çok operasyon gerçekleştirdik, bu muazzam." dedi ve yetim çocukların eğitimine destek verdiklerini, yılın en başarılı vakfı ödülünü aldıklarını aktardı.

Kalecilikte Değişim ve Oyun Kurma

Pep Guardiola'nın kendisi için yaptığı "Pozisyon alıp oyun kurmak için olağanüstü bir kaleci" yorumuna değinen Onana, kalecilik rolünün son 20 yılda çok değiştiğini vurguladı: "Kalecilik pozisyonu özellikle son 20 yılda değişti." Onana, oyun kurmada en önemli unsurun elinizdeki seçenekler olduğunu, takım arkadaşlarının sunduğu opsiyonların belirleyici olduğunu söyledi ve analiz ederek karar verdiğini anlattı.

Türk Futbolu ve Hakem Değerlendirmesi

Türk futbolunun kalitesinin beklediğinden yüksek olduğunu belirten Onana, "Buradaki kalite, gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi." dedi. Hakemlerle ilgili soruya ise temkinli yaklaştı: "Hakemlik çok zor bir iş. İnsanlar robot değiller, karar vermek zorundalar, bazen doğru bazen de yanlış olabilir." İlk sürecinde hakemlerden yana çok iyi bir tecrübesi olmadığını fakat hepsinin kötü olmadığını ifade etti.

Ballon d'Or Anısı ve İnanç

Bir Ballon d'Or anısını anlatan Onana, Alisson ile Paris'te geçen sohbete değindi: "Dinleyin arkadaşlar. Ben zaten kazandım. Sonuç ne olursa olsun fark etmez. Buraya bu ödülü almak için gelmedim. Çünkü burada, ilk siyahi kaleci ve ilk Afrikalı kaleci olarak durmak bile benim için bir zafer." Onana, pes etmeme ve geldiği yerden duyduğu gururu vurguladı.

Maç Öncesi Ritüel ve Motivasyon

Maça çıkmadan önceki alışkanlıklarını da paylaşan Onana, inancını ve motivasyonunu şöyle özetledi: "Tanrıya inanıyorum, istavroz getiririm her zaman. Ama zaten motivasyonum otomatiktir. Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum." Onana, sahaya çıktığında "ya kazanırım ya da öğrenirim" mottosuyla hareket ettiğini, kaybetmeyi bir son olarak görmediğini belirtti.

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Andre Onana, Trabzonspor Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Andre Onana, Trabzonspor Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Andre Onana, Trabzonspor Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Hentbolu İspanyol Sistemiyle Altyapı Taraması Başlattı
2
Beşiktaş, Trabzon'da Hazırlıklara Başladı
3
Adana İdmanyurdu hedefi: Yeniden Süper Lig'e yükselmek
4
Artistik Cimnastik Millileri Cakarta'da Dünya Şampiyonası Öncesi İlk Antrenmanını Yaptı
5
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Athletic Bilbao Maçı Öncesi Açıklamalar
6
Galler ile Türkiye Arasında Tüm Gözler Saha ve Tribünlerde
7
Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar