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Ankara'da 48. Hitit Rallisi Heyecanı

Ankara'da 3 yıl aradan sonra düzenlenen 48. Hitit Rallisi'nde zafer Alp Atak-Alperen Tetik ikilisinin oldu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:26
Ankara'da 48. Hitit Rallisi Heyecanı

48. Hitit Rallisi Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye'nin önemli otomobil sporları etkinliklerinden biri olan 48. Hitit Rallisi, Ankara’da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Üç yıl aradan sonra bu yıl tekrar düzenlenen etkinlik, Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) iş birliğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orange Fox, Petlas ve Ankara Genç İş Adamları Derneği’nin katkılarıyla hayat buldu.

Seremonik Start ve Yarış Etabının Detayları

Keçiören Belediyesi’nde cumartesi günü düzenlenen seremonik startın ardından, aynı gün seyirci etabı gerçekleştirildi. 48. Hitit Rallisi kapsamında sporcular, Keçiören, Çubuk, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinden geçen toplam 79,75 kilometre uzunluğundaki 7 etabı başarıyla tamamladı.

Dereceler ve Kazananlar

Yarışın birincisi GMG Racing Rally takımından Alp Atak ve Alperen Tetik ikilisi oldu ve 47:19.70’lik derecelerine ulaşarak zirveyi kapmayı başardılar. İkinci sırada yine aynı takımdan Osman Ceylan ve Batuha Doğan yer alırken 47:52.00’lik zamanı ile dikkat çekti. Yarışta üçüncülüğü ise Ege Asal Motorspor takımından Murat Çetin ve Derya Ulus ikilisi 52:06.00’lık derecesi ile elde etti.

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