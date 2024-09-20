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Ankara'da Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası İlk Gün Sonuçları

Ankara'daki Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nda ilk gün maçları sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:03
Ankara'da Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası İlk Gün Sonuçları

Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası Ankara'da Başladı

Bu yıl düzenlenen Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası, Ankara'da bulunan TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvanın ilk günü, heyecan verici dört takımın karşılaşmalarıyla sona erdi.

İlk Gün Maçları

İlk olarak Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Halkbank, zorlu geçen setlerin ardından, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-20, 25-23 ve 32-30 skorlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Günün ikinci mücadelesinde ise Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana ile mücadele etti. Ziraat Bankkart, karşılaşmayı 25-22, 29-27 ve 25-11 setlerle 3-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Yarın Oynanacak Maçlar

Turnuvanın ikinci gününde heyecan devam edecek. Maç programı ise şu şekilde:

  • 13:00: Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta
  • 16:00: Halkbank - Fenerbahçe Medicana

Voleybol severler için heyecan dolu bir turnuva daha bizleri bekliyor!

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