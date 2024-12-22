Ankara'da Artistic Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Ankara'da Gerçekleşti

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'daki Ümitköy Buz Sporları Salonu'nda sona erdi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, ünlü sporcular madalya için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Madalya Kazanan Sporcular

Bu yılki şampiyonada büyükler ve gençler kategorisinde başarılı olan sporcular aşağıda yer almaktadır:

Büyükler Kategorisi

Erkekler:

1- Alp Eren Özkan

2- Başar Oktar

3- Burak Demirboğa

Kadınlar:

1- Ceren Karaş

2- Yağmur Derin Kevinç

3- Ceyda Sağlam

Gençler Kategorisi

Genç Erkekler:

1- Furkan Emre İncel

2- Efe Ergin Dinçer

3- Atilla Arda Şahinolanlar

Genç Kadınlar:

1- Azra Sağlam

2- Zeynep Naz Doğan

3- Selin Akbulut

Bu prestijli etkinlikte başarılı olan tüm sporcuları tebrik ediyor, gelecek yarışmalarda başarılar diliyoruz.