Özcan Sert: 'En kısa sürede puan toplayacağız' — Denizli İdmanyurdu Balıkesirspor Hazırlıkları

Denizli İdmanyurdu, Balıkesirspor Deplasmanına Hazırlıklarını Başlattı

TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Denizli İdmanyurdu, hazırlıklarına başladı. Takım, Şirinköy Stadı'ndaki çalışmada yönetim kurulu üyelerinin izlediği yaklaşık iki saatlik antrenmanda istekli ve hırslı görüntü verdi.

Lig tablosu ve maç önemi

Ligde 12. hafta itibariyle 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile 20 puan toplayan Denizli İdmanyurdu, 21 puanla 4. sırada yer alan Balıkesirspor'a konuk olacak.

Teknik Sorumlu Özcan Sert'in değerlendirmesi

Denizli İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Özcan Sert, takımın zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı ve çalışmaya devam ederek puan veya puanlar kazanmak istediklerini ifade etti.

Son oynanan Karşıyaka maçını ve Balıkesirspor sınavını değerlendirirken Sert şunları söyledi:

'Lig lideri ile oynadık. Maçtan önce de söylemiştim; hem grubumuzun hem ligin iyi kadrosuna, en derin kadrosuna hem de en yüksek bütçesine sahip takımlarından birisi olduğunu belirtmiştim. Bizim için çok zorlu bir maç olacağını, bütçe ve kadro derinliği farkı olsa da mücadele ve oyun anlamında çalışmalarımızda bir fark oluşturmayacağını söyledim. Maçı gördükten sonra buna benzer yorumlar da aldık. Kütahyaspor baktığınızda ciddi bir oyuncusunu kaybetmiş gibi görünse de oynayan sadece bir iki oyuncusu yoktu ve kaleci Boğaçhan’ı almışlardı. Boğaçhan da bu maçın en etkili oyuncularından biriydi. Diğer kısımlarda ise bizim iskeletimizin oynanan ön hattı komple değişik. Bu ön hattın içinde sonradan girecek oyuncularımız da yoktu. Oyuna müdahale yapmak için normalde üçüncü sol bekimizi aldık. O da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Stoperimizi orta sahaya çekmek durumunda kaldık. Onun yanına seçmelerden aldığımız stoper kardeşimizi koyduk.'

Sert, yenilgiye rağmen oyuncuların mücadele gücünü övdü:

'Üç dört mevkide oynamak durumunda kaldık, diziliş değiştirmek zorunda kaldık. Tabii bunlar mazeret değil. Ancak bu kadar sıkıntıya rağmen lig lideri Kütahyaspor’a karşı oynanan maçta daha çok gol pozisyonuna giren, akılcı işler yapan ve böyle maçın 2-0 bitmesini asla hak etmeyen bir oyun vardı. Ama dediğim gibi acemilikler bu süreçte bizi maalesef yaralayacak. Maçta durum 1-0’ken 89. dakikada inanılmaz net bir gol kaçırdık. O top döndü penaltı oldu. O riskleri almıştık. Onu atmış olsak 1-1 berabere kalacaktık. Ama Kütahyaspor çok kaliteli bir takım. Güzel bir maç oldu. Centilmence bir maç oldu. Onları da tebrik ediyorum. Kalan maçlarında başarılar diliyorum. Bizim oyuncu kardeşlerimizi de verdikleri mücadeleden taktik disipline bağlı kalmakta gösterdikleri özveriden dolayı yürekten kutluyorum. Bu acemilikleri de aştıktan sonra daha da iyi olacak diye tahmin ediyorum.'

Bahis soruşturması ve kadro kaybı

Sert, bahis soruşturması kapsamında yaşanan kadro kayıplarına dikkat çekti. TFF'nin son açıklamalarının ardından cezalı oyuncu sayısının 11'e çıktığını ve bunların ilk 11'de yer alan futbolculardan oluştuğunu belirtti.

'Bugün antrenmana çıkmadan önce açıklanan listede 2 oyuncumuz daha vardı. Bu şekilde 2 oyuncumuz daha gitmiş oldu. Biz amatör liste açıklandıktan sonra bir iki oyuncunun daha gideceğini tahmin ediyorduk ama şu anda biz listeye baktığınız zaman yeterli oyuncu sayımız var gibi gözüküyor ama bu çocuklar alt yapımızdan aldığımız daha önce burada bulunmayan, denemeye getirdiğimiz süreçte böyle durum olunca lisansladığımız kardeşlerimiz var. Çok kaliteli çocuklar ama daha çok oynamaya ve tecrübeye ihtiyaçları var. Bu kardeşlerimizden sonra orta sahamızda nerden baksanız elimizde Yusuf Sunbat kaldı.' dedi.

Sert, bu sıkıntıların fikstür açısından da talihsiz bir döneme denk geldiğini vurgulayarak, 'Yüz yılda bir olacak bir olay bizim başımıza geldi' ifadelerini kullandı ve Karşıyaka, Kütahya, Balıkesir gibi güçlü rakiplerin art arda gelmesinin işleri zorlaştırdığını belirtti.

Hedef: En kısa sürede puan toplamak

Teknik sorumlu sözlerini şöyle sürdürdü: 'Sınanıyoruz şu an zorlanıyoruz. Güzelliğini yaşadık, şu an zorlanma aşamasındayız. O da Allah’ın yardımıyla oldu bu da Allah’ın yardımıyla, çalışmayla olacak. En kısa sürede puan ya da puanlar, en azından ilk devreye kadar puan toplamak istiyoruz. Bunun ardından hasar tespitinden sonra takımımın ömrünün ne olacağı ona bakmak lazım. Bu olaydan etkilenen takımlar ekonomik açıdan güçlü oldukları için takviye yapabilecekler. Bizde o ekonomik güç yok. O güç olsa bile alabilecek oyuncu sayısı çok azaldı. Biz de kritik mevkilerden oynattığımız futbolcuları kaybettik. İşimiz çok zor. Hem bizim zor hem yönetimin zor. İnşallah bu zorlu sürece rağmen takımımızı ayağa kaldırırız.'

Balıkesir maçına bakış ve üç maçlık seri

Balıkesirspor karşısının zor bir deplasman olacağını söyleyen Sert, 'Balıkesir bu süreçten en az etkilenen takımlardan birisi. Kalecileri gitti biliyorum. Kalecilerinin yerine oynayan kardeşimizde genç ama yetenekli bir kaleci. Ön hattı komple duruyor. Balıkesir sezon başından beri ligin en iyi kadrolarından biriydi. Tecrübeli, üretken takımdı. Kötü başlayıp sonra toparlamışlardı. Geçen haftaya kadar onlar da 8 hafta maç kaybetmediler. Play-off hattında üstümüzde olan bir takım. Normal süreçte bile gitmiş olsak Balıkesir yılların camiası, taraftarı etkili, çok zor maç olacaktı. Şimdi daha da zor olacak' dedi.

Sert, önlerinde cumartesi-çarşamba-pazar şeklinde yoğun bir program olduğunu hatırlatarak, 'Bu üç maçı bir maç gibi değerlendireceğiz. Sakatlanmadan, cezalı konuma gelmeden sahaya 11 kişi çıkabilecek oyuncu sayısını yakalayarak bu kalan 3 maçı bitirmek istiyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

TEKNİK SORUMLU ÖZCAN SERT SON AÇIKLAMALARDAN SONRA 2 FUTBOLCULARININ DAHA EKSİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKEREK SAKATLANMADAN CEZALI KONUMA GELMEDEN SAHAYA 11 KİŞİ ÇIKABİLECEK OYUNCU SAYISINI YAKALAYARAK KALAN 3 MAÇI BİTİRMEK İSTİYORUZ.